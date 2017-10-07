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ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ Ответы мэра Пензы Виктора Кувайцева на вопросы читателей ИА «PenzaNews»

В Пензе составлены протоколы за нарушение сроков восстановления благоустройства

13:30 | 07.10.2017 | ЖКХ

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Пенза, 7 октября 2017. PenzaNews. Два протокола составлены на юридических лиц за несоблюдение сроков восстановления благоустройства при проведении земляных работ в результате рейда, который состоялся в субботу, 7 октября.

В Пензе составлены протоколы за нарушение сроков восстановления благоустройства

Фото: Penza-gorod.ru

В частности, специалисты департамента ЖКХ Пензы и администрации города посетили места разрытий по линии Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» на улицах Пушкина, Ставского, Кулакова, Карпинского, Коммунистической и Чкалова, а также на проспекте Строителей.

В числе выявленных нарушений несоблюдение сроков проведения земельных работ, отсутствие ограждений на некоторых объектах либо их содержание в ненадлежащем санитарном состоянии. На трех участках не было восстановлено благоустройство.

Два протокола, составленных на месте, направлены в административные комиссии районов города для дальнейшего их рассмотрения и привлечения к административной ответственности.

По пяти объектам готовятся материалы для возбуждения дел об административном правонарушении за ненадлежащее санитарное содержание ограждений, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.
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