В Пензе составлены протоколы за нарушение сроков восстановления благоустройства ЖКХ

Пенза, 7 октября 2017. PenzaNews. Два протокола составлены на юридических лиц за несоблюдение сроков восстановления благоустройства при проведении земляных работ в результате рейда, который состоялся в субботу, 7 октября.

Фото: Penza-gorod.ru

В частности, специалисты департамента ЖКХ Пензы и администрации города посетили места разрытий по линии Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» на улицах Пушкина, Ставского, Кулакова, Карпинского, Коммунистической и Чкалова, а также на проспекте Строителей.

В числе выявленных нарушений несоблюдение сроков проведения земельных работ, отсутствие ограждений на некоторых объектах либо их содержание в ненадлежащем санитарном состоянии. На трех участках не было восстановлено благоустройство.

Два протокола, составленных на месте, направлены в административные комиссии районов города для дальнейшего их рассмотрения и привлечения к административной ответственности.

По пяти объектам готовятся материалы для возбуждения дел об административном правонарушении за ненадлежащее санитарное содержание ограждений, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.