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В Пензе после земляных работ предстоит восстановить благоустройство почти на 150 объектах

09:08 | 10.10.2017 | ЖКХ

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Пенза, 10 октября 2017. PenzaNews. Благоустройство необходимо восстановить на 149 объектах на улицах Пензы после проведения вскрышных работ. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев в ходе совещания, состоявшегося в городской администрации в минувший понедельник, 9 октября.

В Пензе после земляных работ предстоит восстановить благоустройство почти на 150 объектах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он перечислил, какое количество участков закреплено за каждым ресурсоснабжающим предприятием, и попросил ликвидировать последствия выполненных работ до конца текущей недели.

«В ближайшие дни мы проведем анализ работы всех предприятий и ответственных лиц по запуску тепла в течении обозначенных постановлением [главы администрации Пензы о начале отопительного сезона] 10 дней. Поблагодарим всех, кто добросовестно трудился, обозначим и тех, кому следует подтянуться», — сказал мэр.

Подводя итоги совещания, Виктор Кувайцев нацелил собравшихся на подготовку к получению паспорта готовности города к проведению отопительного сезона, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.
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