В Пензе после земляных работ предстоит восстановить благоустройство почти на 150 объектах ЖКХ

Пенза, 10 октября 2017. PenzaNews. Благоустройство необходимо восстановить на 149 объектах на улицах Пензы после проведения вскрышных работ. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев в ходе совещания, состоявшегося в городской администрации в минувший понедельник, 9 октября.

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Он перечислил, какое количество участков закреплено за каждым ресурсоснабжающим предприятием, и попросил ликвидировать последствия выполненных работ до конца текущей недели.

«В ближайшие дни мы проведем анализ работы всех предприятий и ответственных лиц по запуску тепла в течении обозначенных постановлением [главы администрации Пензы о начале отопительного сезона] 10 дней. Поблагодарим всех, кто добросовестно трудился, обозначим и тех, кому следует подтянуться», — сказал мэр.

Подводя итоги совещания, Виктор Кувайцев нацелил собравшихся на подготовку к получению паспорта готовности города к проведению отопительного сезона, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.