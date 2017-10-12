В мэрии Пензы подвели итоги старта отопительного сезона ЖКХ

Пенза, 12 октября 2017. PenzaNews. Подведение итогов начала отопительного сезона, официально стартовавшего в Пензе 27 сентября, стало главной темой совещания, которое мэр Виктор Кувайцев провел в городской администрации в четверг, 12 октября.

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«Мы подводим итоги работы, которая не заключалась в 10 днях, определенных постановлением. Она велась круглогодично и вступила в активную фазу в осенний период. На сегодняшний день можно сказать, что город с теплом», — сказал мэр.

Обобщая данные о положении дел на сегодняшний день, его заместитель Юрий Ильин сообщил, что в осенний период начали работу две новые модульные котельные, от которых зависит подача теплоносителя в строительный и аграрный колледжи, а также в четыре многоквартирных дома.

Кроме того, по его словам, оборудован приставной газовый котел на улице Пархоменко, 7, новый котел на улице Бийской, 1, и произведено переподключение дома №7 на улице Октябрьской.

Отдельно вице-мэр остановился на мероприятиях по капитальному ремонту тепловых сетей.

«Несмотря на то, что по четырем участкам сроки проведения ремонта вышли за пределы согласованного графика, Мордовский филиал ПАО «Т Плюс» провел большую работу в этой части. На сегодняшний день актуальными остаются вопросы по оперативному устранению аварийных ситуаций и восстановлению благоустройства на местах разрытий. В настоящее время насчитывается 146 объектов, львиная доля которых — по линии ПАО «Т Плюс», — уточнил Юрий Ильин.

В завершение совещания Виктор Кувайцев призвал присутствующих начать планировать капитальный ремонт сетей на следующий год.

«В случае аварийных ситуаций текущего сезона нужно объединять усилия, чтобы быстро ликвидировать их последствия. Надеюсь на вашу гражданскую ответственность. У каждого должно быть чувство гордости за свой город и желание не подвести его жителей», — цитирует мэра пресс-служба городской администрации.