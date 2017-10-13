Андрей Гришин представил отчет о деятельности по сбору отходов в Пензе ЖКХ

Пенза, 13 октября 2017. PenzaNews. Начальник управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин выступил с отчетом об участии ведомства в организации деятельности по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов (ТКО) за девять месяцев 2017 года в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по ЖКХ, благоустройству территорий и экологии.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно представленным данным, семь специализированных организаций по вывозу ТКО используют спутниковые навигационные технологии на базе системы ГЛОНАСС. Оборудованием оснащено примерно 40 единиц спецтехники.

Договоры на вывоз ТКО имеют владельцы 91% частных домовладений, которых в городе насчитывается 22 тыс. 495.

Услуги по сбору и транспортировке отходов осуществляют 19 специализированных организаций малого и среднего бизнеса, имеющих соответствующую лицензию.

Всего в Пензе установлено более 3 тыс. 270 контейнерных площадок, на которых расположено примерно 5 тыс. контейнеров для сбора ТКО различной вместимости.

В настоящее время к проблемным вопросам относится большой процент заполненности — около 86% — единственного в Пензе объекта по размещению отходов и слабое развитие вторичной переработки ТКО. Полное его заполнение ожидается через 7–8 лет.

Согласно озвученным сведениям, существенно продлить срок его эксплуатации позволит качественная переработка вторичного сырья, поступающего вместе с ТКО. Активизация деятельности в данной сфере могла бы увеличить срок службы полигона до 14–16 лет, сообщает пресс-служба мэрии.