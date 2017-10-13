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Более чем в 100 квартирах Пензы из-за аварии оказались повреждены батареи

17:14 | 13.10.2017 | ЖКХ

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Пенза, 13 октября 2017. PenzaNews. Ремонтные бригады приступили к ликвидации последствий аварии, в результате которой оказались повреждены радиаторы отопления в 103 квартирах, расположенных в 31 жилом доме на улицах Кижеватова и Воронова. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Более чем в 100 квартирах Пензы из-за аварии оказались повреждены батареи

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что на 5-й насосной станции, принадлежащей компании «Т Плюс теплосеть Пенза», произошло засорение трубки регулятора обратного давления. Из-за этой технической неполадки в сети резко повысилось давление, и в части многоквартирных домов были повреждены батареи», — пояснили в мэрии.

В пресс-службе добавили, что в связи с этим было проведено экстренное заседание штаба по прохождению отопительного сезона.

«В силу сложившихся обстоятельств ПАО «Т Плюс» принимает все необходимые меры и готово бесплатно предоставить жителям данных домов радиаторы», — сказали в администрации города.

В мэрии подчеркнули, что мэр Пензы Виктор Кувайцев и заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Семенов держат ситуацию на личном контроле.

При обнаружении повреждений батарей жителям улиц Кижеватова и Воронова рекомендуется обращаться в единую диспетчерскую службу или управляющую компанию.
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