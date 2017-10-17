Мэр Пензы в Италии ознакомился с европейскими стандартами переработки мусора ЖКХ

Пенза, 17 октября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев вместе с президентом областной ассоциации промышленников Олегом Шаповалом в рамках рабочего визита в итальянский город Брешиа посетил завод компании «А2А», которая является одним из лидеров среди поставщиков теплоэнергии в стране.

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В центре их внимания были, в частности, европейские стандарты переработки мусора.

«В Пензе есть проблемы с утилизацией мусора. Хотя в настоящий момент они не критичны, на перспективу нужно планировать строительство мусороперерабатывающего завода», — пояснил мэр.

По его словам, готовится визит в Пензу специалистов, которые разработали проект такого предприятия в городе Брешиа, чтобы они оценили имеющиеся условия и сформулировали свои предложения, сообщает пресс-служба администрации города.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», делегация Пензенской области прибыла в Италию во вторник, 17 октября. В ее состав наряду с чиновниками вошли руководители промышленных предприятий и организаций.

Ожидается, что представители региона примут участие в работе X Евразийского экономического форума.