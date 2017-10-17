Пензенская гордума намерена обратиться к руководству компании «Т Плюс» ЖКХ

Пенза, 17 октября 2017. PenzaNews. Пензенская городская дума намерена направить обращение к исполняющему обязанности генерального директора ПАО «Т Плюс» Денису Паслеру в связи нареканиями, которые в текущем году вызывала работа компании на территории муниципалитета.

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Проект обращения был рассмотрен на заседании постоянной комиссии гордумы по местному самоуправлению, контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления, состоявшемся во вторник, 17 октября.

«В текущем году в городе Пензе услуга «Горячее водоснабжение» филиалом «Мордовский» ПАО «Т Плюс» потребителям была предоставлена ненадлежащим образом. Указанная ситуация сложилась вследствие ненадлежащего контроля за ходом проведения работ, что повлекло за собой нарушение прав жителей города, которые были вынуждены длительное время находиться без горячего водоснабжения», — говорится в тексте.

В нем добавляется, что это привело к социальной напряженности среди населения.

«В связи с чем просим Вас принять необходимые и действенные меры по надлежащему капитальному и текущему ремонту сетей теплоснабжения на территории города Пензы со стороны филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» и ОАО «Т Плюс теплосеть Пенза». Также просим Вас в дальнейшем при заключении подрядных договоров на капитальный ремонт теплосетей на территории города Пензы учитывать негативный опыт [...] при подготовке к отопительному сезону 2017–2018 годов и осуществлять в дальнейшем личный контроль за выбором подрядных организаций», — цитирует проект обращения пресс-служба гордумы.

Планируется, что текст будет доработан и утвержден депутатами на ближайшей сессии.