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Виктор Кувайцев проверил готовность техники МУП «Пензадормост» к зиме

13:48 | 21.10.2017 | ЖКХ

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Пенза, 21 октября 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев проверил готовность снегоуборочной техники МУП «Пензадормост» к зиме в субботу, 21 октября.

Виктор Кувайцев проверил готовность техники МУП «Пензадормост» к зиме

Фото: Penza-gorod.ru

По словам директора предприятия Вячеслава Голохвастова, в связи с понижением температуры наружного воздуха с 20 октября организовано дежурство специализированной техники.

«В готовности находится 31 единица, предназначенная для устранения скользкости дорожного покрытия. В рамках муниципального контракта закуплены противогололедные материалы», ― сообщил он.

Вячеслав Голохвастов отметил, что всего подготовлена 101 единица техники для работы по зимней технологии, в том числе коммунально-дорожные машины, пескоразбрасыватели, тракторные щетки, плужнощеточные машины, погрузчики, грейдеры, снегопогрузчики, роторы, бульдозеры и экскаваторы.

В свою очередь Виктор Кувайцев подчеркнул, что при наступлении первых заморозков необходимо сработать оперативно.

«В первую очередь провести обработку мостов, путепроводов, подъемов, чтобы не допустить аварийных ситуаций, связанных с гололедом. Во избежание случаев травматизма среди пешеходов нужно своевременно уделить внимание тротуарам», ― цитирует мэра пресс-служба администрации Пензы.
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