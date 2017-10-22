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На улице Медицинской в Пензе предстоит устранить допущенный при укладке асфальта брак

09:01 | 22.10.2017 | ЖКХ

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Пенза, 22 октября 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев потребовал исправить ситуацию на улице Медицинской, где подрядная компания ненадлежащим образом выполнила асфальтирование территории, включенной в программу «Формирование современной городской среды».

На улице Медицинской в Пензе предстоит устранить допущенный при укладке асфальта брак

Фото: Penza-gorod.ru

«Примыкание асфальта в одной плоскости выполнено безобразно. Вам должно быть стыдно перед жителями за свою небрежность», — сказал он, обращаясь к представителю подрядной организации в ходе инспекционного визита во двор в минувшую субботу, 21 октября.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Виктор Кувайцев поручил устранить брак за выходные.

В 2017 году в программу «Формирование современной городской среды» в Пензе включено 35 дворовых территорий, в том числе та, что ограничена домами №№1, 7, 9, 21 на улице Дружбы и улицей Медицинской.
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