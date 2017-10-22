На улице Медицинской в Пензе предстоит устранить допущенный при укладке асфальта брак ЖКХ

Пенза, 22 октября 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев потребовал исправить ситуацию на улице Медицинской, где подрядная компания ненадлежащим образом выполнила асфальтирование территории, включенной в программу «Формирование современной городской среды».

Фото: Penza-gorod.ru

«Примыкание асфальта в одной плоскости выполнено безобразно. Вам должно быть стыдно перед жителями за свою небрежность», — сказал он, обращаясь к представителю подрядной организации в ходе инспекционного визита во двор в минувшую субботу, 21 октября.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Виктор Кувайцев поручил устранить брак за выходные.

В 2017 году в программу «Формирование современной городской среды» в Пензе включено 35 дворовых территорий, в том числе та, что ограничена домами №№1, 7, 9, 21 на улице Дружбы и улицей Медицинской.