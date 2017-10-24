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Мэр Пензы встретился с главой московской компании, которая пришла на местный рынок ЖКХ

10:52 | 24.10.2017 | ЖКХ

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Пенза, 24 октября 2017. PenzaNews. Обслуживание жилого фонда в зимний период стало главной темой рабочей встречи мэра Пензы Виктора Кувайцева с генеральным директором московской компании «ДомКом инвест» Александром Костюковым.

Мэр Пензы встретился с главой московской компании, которая пришла на местный рынок ЖКХ

Фото: Penza-gorod.ru

В частности, Александр Костюков высказал ряд предложений, касающихся повышения качества управления многоквартирными домами, реструктуризации и погашения имеющихся долгов, а также бесперебойной работы аварийных служб.

Как отметил Виктор Кувайцев, практика, при которой несколько больших управляющих компаний работают в городе, зарекомендовала себя с положительной стороны.

«Мы готовы к сотрудничеству, но мы должны четко понимать полномочия муниципалитета и управляющей компании. Сейчас стоит задача наладить четкое взаимодействие всех заинтересованных сторон», — сказал он.

Мэр Пензы, выслушав предложения компании «ДомКом инвест», поручил начальнику городского управления ЖКХ Андрею Гришину и руководителю управления муниципального имущества Наиле Алюшевой внимательно изучить их и наметить план первоочередных мероприятий.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в настоящее время в управлении АО «ДомКом инвест» находится 536 многоквартирных домов Пензы.

«ДомКом Инвест» — российская инвестиционная компания в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно сведениям, указанным на сайте организации, она осуществляет проекты в 10 регионах России: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также Нижегородской, Новосибирской, Пензенской, Кировской, Самарской и Тульской областях.
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