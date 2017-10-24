В Пензенской области муниципалитеты не спешат делать взносы на капремонт — ОНФ ЖКХ

Пенза, 24 октября 2017. PenzaNews. Пензенская область заняла второе место среди десяти российских регионов с наименьшими сборами взносов на капремонт муниципальной собственности по итогам II квартала 2017 года с показателем 9,9%. Об этом сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта, эксперты которого провели мониторинг последних данных, представленных на сайте «Реформа ЖКХ».

Фото: Onf.ru

Еще хуже результат лишь у Ингушетии, где собираемость взносов на капремонт муниципальной собственности составила 8,39%.

При этом активисты обратили внимание на то, что если в Ингушетии и некоторых других регионах собираемость взносов низкая в целом по субъекту РФ, то в Пензенской области финансовая дисциплина жителей оказалась существенно лучше, чем у муниципалитетов. Об этом свидетельствует показатель общей собираемости, который в регионе достаточно высокий — 86,18%.

Однако муниципалитеты, в отличие от рядовых граждан, в массовом порядке отказались платить взносы на капремонт: им было начислено 10,4 млн. рублей, а оплачено — лишь чуть более 1 млн. рублей.

Согласно общероссийской тенденции, наиболее добросовестными плательщиками остаются пенсионеры. Социально уязвимые, малоимущие граждане особенно заинтересованы в своевременной оплате взносов, иначе они потеряют субсидии, условием для получения которых является отсутствие задолженности.

Комментируя результаты проведенного анализа, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, эксперт рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Светлана Калинина выразила мнение, что низкая собираемость взносов является следствием недостаточной работы сотрудников регоператоров по взысканию задолженностей за капремонт.

«Поэтому мы предлагаем создать стандарт эффективной деятельности фондов капитального ремонта», — пояснила она, добавив, что уровень собираемости взносов может стать одним из показателей, по которым будет оцениваться работа данных структур.

«К примеру, если процент собираемости низкий, то нужно лишать руководителей регоператов премий и бонусов», — предложила Светлана Калинина.