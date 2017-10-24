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В Пензе новым ограждением перекрыли пешеходный переход

15:08 | 24.10.2017 | ЖКХ

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Пенза, 24 октября 2017. PenzaNews. Рабочие установили новое металлическое ограждение на улице Окружной в районе пересечения с улицей Калинина в Пензе таким образом, что оно перекрыло доступ к регулируемому пешеходному переходу.

В Пензе новым ограждением перекрыли пешеходный переход

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Двигаясь со стороны остановки «Фабрика игрушек», теперь необходимо обойти конструкцию по газону, чтобы пересечь оживленную дорогу. Сбоку от ограждения уже начала просматриваться свежая тропинка.

Особые неудобства сложившаяся ситуация представляет для родителей с детскими колясками и инвалидов, так как они не могут воспользоваться местом съезда на проезжую часть. Им приходится преодолевать достаточно высокий бордюр.

Кроме того, к этому пешеходному переходу люди вынуждены идти прямо по земле — тротуары здесь не предусмотрены, подходы с обеих сторон не заасфальтированы, поэтому в непогоду тропа превращается в грязное месиво.

На противоположной стороне, на которой находится бизнес-инкубатор «Татлин», также установлено новое ограждение. Здесь оно «заходит» в зону пешеходного перехода примерно на полметра.

Предположительно, «зебра» на данном участке будет немного сдвинута в сторону. В пользу этого говорят промежутки, оставленные между секциями металлической конструкции по обеим сторонам.
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