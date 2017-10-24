В Пензенской области минимальный взнос на капремонт останется на уровне 7 рублей 20 копеек ЖКХ

Пенза, 24 октября 2017. PenzaNews. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Пензенской области останется в 2018 году на уровне 7 рублей 20 копеек на 1 кв. метр общей площади в месяц. Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Иван Белозерцев.

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Впервые в таком размере он был установлен на 2017 год.

До этого — в 2015 и 2016 годах — минимальный взнос составлял 6 рублей 90 копеек.

Согласно сведениям, опубликованным на сайте Фонда капитального ремонта МКД Пензенской области, в 2015 году работы были выполнены в 53 многоквартирных домах, в 2016 — в 117. В 2017 году при плане в 132 дома капремонт проведен в 77, а в 2018-м он запланирован в 299 МКД.