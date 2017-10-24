19:54:10 Вторник, 24 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензенской области минимальный взнос на капремонт останется на уровне 7 рублей 20 копеек

17:48 | 24.10.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 24 октября 2017. PenzaNews. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Пензенской области останется в 2018 году на уровне 7 рублей 20 копеек на 1 кв. метр общей площади в месяц. Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области минимальный взнос на капремонт останется на уровне 7 рублей 20 копеек

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Впервые в таком размере он был установлен на 2017 год.

До этого — в 2015 и 2016 годах — минимальный взнос составлял 6 рублей 90 копеек.

Согласно сведениям, опубликованным на сайте Фонда капитального ремонта МКД Пензенской области, в 2015 году работы были выполнены в 53 многоквартирных домах, в 2016 — в 117. В 2017 году при плане в 132 дома капремонт проведен в 77, а в 2018-м он запланирован в 299 МКД.
Актуальное
Читайте также
Пензенские активисты «Левого фронта» соберутся 25 октября на конференцию Суд признал законным штраф, назначенный главврачу шемышейской больницы
УМИ Пензы изменило требования по делу о людях, прописанным «под мостом» в снесенном доме В Пензенской области прививками от гриппа охвачено чуть более 30% населения
В Пензе состоится показ-дефиле одежды для детей В Железнодорожном суде Пензы отработали порядок действий при попытке побега из-под стражи
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама