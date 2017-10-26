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В Пензе мусорная площадка неподалеку от набережной превратилась в стихийную свалку

13:53 | 26.10.2017 | ЖКХ

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Пенза, 26 октября 2017. PenzaNews. Мусорная площадка, расположенная неподалеку от реки Суры — в районе пересечения улиц Салтыкова-Щедрина, Гоголя и Замойского в Пензе, превратилась в стихийную свалку.

В Пензе мусорная площадка неподалеку от набережной превратилась в стихийную свалку

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На территории, которая никак не огорожена, установлено четыре передвижных контейнера на колесах.

Жители частного сектора выбрасывают в относительно небольшие емкости не только бытовой мусор, но и сухие ветки, а также листву со своих участков. В итоге баки быстро заполняются, и люди оставляют пакеты с отходами рядом с контейнерами — прямо на площадке.

Здесь же складируется крупногабаритный мусор, так как поблизости выбросить его больше некуда. При этом старая мебель и стройматериалы подолгу не вывозятся.

Из-за того, что мусорная площадка обустроена на возвышенности, а на части контейнеров отсутствуют крышки, отходы разносит ветром по округе. Свой вклад в это вносят и птицы, которые приходят сюда в поисках пищи.

По словам жителей, коммунальные службы не осуществляют должного контроля за состоянием данной территории. Так, один из баков, который упал еще несколько дней назад, до сих пор находится в лежачем положении.

Сложившаяся ситуация доставляет большие неудобства пешеходам.

В частности, люди, которым нужно пересечь улицу Замойского, вынуждены идти по загрязненной территории, чтобы попасть к пешеходному переходу. Некоторые из них, стремясь не наступать на мусор, нарушают правила дорожного движения.

При этом данной дорогой пользуются не только жильцы близлежащих домов, но и студенты расположенного неподалеку социально-педагогического колледжа, а также прихожане Спасо-Преображенского мужского монастыря.
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