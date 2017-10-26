Мэр Пензы высказал замечания к технике, которая зимой будет работать во дворах ЖКХ

Пенза, 26 октября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев высказал ряд замечаний к коммунальной технике, которую компания «ДомКом инвест», обслуживающая около 540 многоквартирных домов, планирует использовать в зимний период.

Фото: Penza-gorod.ru

О ее состоянии мэра проинформировал заместитель директора находящейся в управлении московской фирмы компании «Уютный город» Александр Аленкин.

В свою очередь Виктор Кувайцев обратил внимание на оборудование тракторов.

«Мы большое внимание уделяем благоустройству дворовых территорий, реализуем проект «Формирование современной городской среды». Очень важно, чтобы нижняя рабочая часть отвала трактора была оснащена прорезиненной технической пластиной в целях исключения повреждения дорожного покрытия и бордюрного камня. У вас она присутствует не везде», — отметил он.

Мэр высказал мнение, что готовность муниципальных служб, в зоне ответственности которых находятся мосты, путепроводы, тротуары и проезжая часть, выше, чем у управляющих организаций.

«Техники недостаточно, учитывая, что дворовую территорию убирать гораздо сложнее», — констатировал Виктор Кувайцев.

Он пояснил также, что в связи с установкой новых ограждений для качественной уборки тротуаров будет закуплена специальная техника — по одной единице на каждый район, сообщает пресс-служба мэрии.