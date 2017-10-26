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В Пензе подходит к завершению капремонт дома с почти 90-летней историей

15:57 | 26.10.2017 | ЖКХ

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Пенза, 26 октября 2017. PenzaNews. Специалисты компании «Модуль» завершают работы по капитальному ремонту фасада и фундамента четырехэтажного дома №3 на улице Кирова в Пензе, который был построен в 1931 году. Об этом сообщается на сайте Регионального фонда капремонта МКД Пензенской области.

В Пензе подходит к завершению капремонт дома с почти 90-летней историей

Фото: fkrmd58.ru

По данным фонда, в частности, со стороны двора рабочие занимаются восстановлением балконов и входных групп.

Ремонт выполняется в рамках краткосрочного плана реализации соответствующей программы. При этом фонд капремонта дома формируется на общем счете.

Договор строительного подряда с ООО «Модуль» был заключен 4 июля 2017 года. Его цена составила свыше 4 млн. рублей.

Изначально было прописано, что работы должны быть выполнены до 9 октября.

Однако за три дня до этой даты было заключено дополнительное соглашение. В соответствии с ним, срок окончания всех работ по договору перенесен на 29 октября.
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