В Терновке 30 октября не будет холодной воды ЖКХ

Пенза, 27 октября 2017. PenzaNews. Холодное водоснабжение микрорайона Терновка города Пензы будет частично приостановлено в с 8.30 понедельника, 30 октября, до 1.00 следующего дня.

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Это связано с необходимостью проведения специалистами ООО «Горводоканал» аварийно-восстановительных работ в районе дома №116 на улице Терновского.

В зону отключения попадут дома на 1-м, 2-м и 3-м проездах Терновского, 1-м и 2-м Ташкентских проездах, 1-м, 2-м, 3-м Воронежских проездах, а также проездах Ялтинском, Павлика Морозова и Пушкарском, улицах Терновского, Новоселовке, Ялтинской, Пушкари, Николаевской, Павлика Морозова, Спортивной, Батумской, Брестской, Таганрогской, Днепропетровской, Ивановской, Ташкентской, Ростовской, Петровской, Воронежской, Новгородской и Озерной.

Также воды не будет в детсаду №147, школах №60 и №69, куда будет обеспечен подвоз технической воды.