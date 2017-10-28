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«Жилье-19» оспаривает недействительность пунктов договора с «Самоучетом»

16:42 | 28.10.2017 | ЖКХ

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Пенза, 28 октября 2017. PenzaNews. ОАО «Жилье-19» обратилось в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой на решение Арбитражного суда Пензенской области, которым признаны недействительными пункты договора компании и АО «Городской центр контроля и учета энергетических ресурсов» («ГЦКУЭР», центр «Самоучет»).

«Жилье-19» оспаривает недействительность пунктов договора с «Самоучетом»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Прокуратура области обратилась суд с иском к центру «Самоучет» и ОАО «Жилье-19» о признании недействительными отдельных положений заключенного между ними договора на информационно-расчетное обслуживание, предусматривающих возможность осуществления расчетов за жилое помещение и коммунальные услуги с использованием банковских счетов АО «ГЦКУЭР», не являющихся специальными», ― сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что решение Арбитражного суда Пензенской области от 16 августа, которым требования прокуратуры были удовлетворены, в законную силу не вступило, так как было обжаловано.

Согласно данным, опубликованным на сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда, рассмотрение жалобы назначено на 21 ноября.
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