В Пензе проверили состояние дворов после уборки снега ЖКХ Пенза, 28 октября 2017. PenzaNews. Вице-мэр Юрий Ильин, начальник управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин и начальник отдела обеспечения функционирования городского хозяйства администрации города Александр Утин оценили состояние дворов после уборки снега в субботу, 28 октября. © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию Так, обслуживающие организации качественно выполнили работу на улицах Антонова, Терновского, Калинина, Суворова, 8 Марта, Пушкина, Кулакова и на проспекте Строителей. При этом в некоторых дворах выход техники был организован недостаточно оперативно. Юрий Ильин призвал руководство управляющих компаний и председателей ТСЖ своевременно реагировать на выпадения осадков, чтобы не создавать лишних проблем жильцам домов. Также им было рекомендовано согласовать с жильцами время, в которое им удобно убирать свои автомобили для беспрепятственной работы техники, сообщает пресс-служба мэрии. Нашли ошибку в тексте?

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