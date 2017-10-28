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В Пензе проверили состояние дворов после уборки снега

17:39 | 28.10.2017 | ЖКХ

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Пенза, 28 октября 2017. PenzaNews. Вице-мэр Юрий Ильин, начальник управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин и начальник отдела обеспечения функционирования городского хозяйства администрации города Александр Утин оценили состояние дворов после уборки снега в субботу, 28 октября.

В Пензе проверили состояние дворов после уборки снега. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Так, обслуживающие организации качественно выполнили работу на улицах Антонова, Терновского, Калинина, Суворова, 8 Марта, Пушкина, Кулакова и на проспекте Строителей.

При этом в некоторых дворах выход техники был организован недостаточно оперативно.

Юрий Ильин призвал руководство управляющих компаний и председателей ТСЖ своевременно реагировать на выпадения осадков, чтобы не создавать лишних проблем жильцам домов.

Также им было рекомендовано согласовать с жильцами время, в которое им удобно убирать свои автомобили для беспрепятственной работы техники, сообщает пресс-служба мэрии.
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