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Виктор Кувайцев призвал активизировать работы по строительству водопровода в Лесном

12:31 | 29.10.2017 | ЖКХ

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Пенза, 29 октября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал активизировать работы по прокладке водопровода в поселке Лесном.

Виктор Кувайцев призвал активизировать работы по строительству водопровода в Лесном

Фото: Penza-gorod.ru

«Нужно как можно скорее завершить прокладку магистрального водопровода и монтаж насосного оборудования. Это придаст уверенности в том, что к концу года в поселке Лесном появится питьевая вода», — пояснил он в ходе выезда на место работ в воскресенье, 29 октября.

Вместе с ним объект проинспектировали заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов и начальник управления капитального строительства города Игорь Умнов.

На сегодняшний день в Лесном выполнено бетонирование резервуаров, осуществляется устройство водопроводных труб, ограждения территории насосной станции и резервуаров, сообщает пресс-служба мэрии.
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