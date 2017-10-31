На улице Донецкой в Пензе произошло подтопление частных домов
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Пенза, 31 октября 2017. PenzaNews. Несколько жилых домов, расположенных в частном секторе на улице Донецкой в Пензе, оказались подтоплены из-за технической неисправности и утечки из пожарного гидранта на сетях холодного водоснабжения во вторник, 31 октября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.
Фото: Penza-gorod.ru
«Силами работников ООО «Горводоканал» было оперативно проведено временное отключение холодного водоснабжения многоэтажных жилых домов по улице Терновского с заменой поврежденного пожарного гидранта», — пояснили в мэрии.
В пресс-службе добавили, что для ликвидации последствий случившегося привлекались также специалисты управления по делам ГО и ЧС Пензы, МУП по очистке города и администрации Первомайского района.
«В настоящее время последствия подтопления устранены, вода из подвальных помещений жилых домов и приусадебных участков откачена», — уточнили в администрации Пензы.