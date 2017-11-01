Утвержден отчет Пензенской области по программе переселения граждан из аварийного жилья ЖКХ

Пенза, 1 ноября 2017. PenzaNews. Фонд содействия реформированию ЖКХ утвердил отчет об итогах реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Пензенской области в минувший вторник, 31 октября.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, таким образом, признано выполненным обязательство, принятое Пензенской областью по обеспечению переселения в срок до 1 сентября 2017 года граждан из всего аварийного жилищного фонда, утвержденного таковым до 1 января 2012 года.

В связи с этим мэр Виктор Кувайцев выразил благодарность всем службам, задействованным в реализации программы: городским управлениям — муниципального имущества, жилищно-коммунального хозяйства, правовому, а также отделу распределения муниципального жилищного фонда и лично своему заместителю Юрию Ильину.

«Важным условием благополучной жизни каждого человека является безопасность его жилья. Благодаря этой программе многие горожане смогли успешно решить этот вопрос», — сказал глава администрации Пензы.