В Пензе после земляных работ осталось восстановить благоустройство на 86 участках ЖКХ

Пенза, 1 ноября 2017. PenzaNews. Благоустройство на 86 участках необходимо восстановить в Пензе после выполнения земляных работ. Об этом сообщил и.о. директора департамента ЖКХ города Денис Леонтьев.

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«Из них нарушено асфальтобетонное покрытие на 64 участках, грунтовое — на 22», — уточнил он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в среду, 1 ноября.

Денис Леонтьев отметил положительную динамику в работе МКП «Теплоснабжение города Пензы», ООО«Горводоканал» и филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс».

Вместе с тем, по его словам, за компанией «Т Плюс теплосеть Пенза» числится 19 объектов, из них по девяти сроки восстановления просрочены.

Как пояснил исполняющий обязанности директора организации Дмитрий Шелехов, это произошло из-за того, что все силы были брошены на новые места разрытий, которые требовали скорейшего восстановления.

«До 4 ноября мы обещаем выполнить все работы», — сказал он.

В свою очередь мэр Виктор Кувайцев нацелил собравшихся на максимально ответственный подход к делу.

«Нужно выполнять работу вовремя, не дожидаясь штрафных санкций, и не обещать, а делать», — цитирует главу администрации пресс-служба мэрии.