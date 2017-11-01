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Мэр Пензы призвал управляющие компании наладить взаимодействие с населением

19:32 | 01.11.2017 | ЖКХ

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Пенза, 1 ноября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал представителей управляющих компаний наладить взаимодействие с собственниками жилья в осенне-зимний период, в том числе в части планирования работ по очистке внутридворовых дорог от снега и уборки личного автотранспорта на время выхода техники.

Мэр Пензы призвал управляющие компании наладить взаимодействие с населением

Фото: Penza-gorod.ru

«У нас одна цель — поддерживать порядок во дворах, улучшать комфортность городской среды. Мы готовы вас поддерживать в том случае, если вы будете в полной мере выполнять свои обязательства перед жителями», — сказал он на заседании, состоявшемся в городской администрации в среду, 1 ноября.

Кроме того, Виктор Кувайцев обратил внимание на необходимость бережного отношения к результатам той работы по благоустройству дворов, которая была проведена летом, сообщает пресс-служба мэрии.
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