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В Пензе суд обязал мужчину пустить сотрудников УК в квартиру для замены трубы

14:44 | 03.11.2017 | ЖКХ

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Пенза, 3 ноября 2017. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы обязал собственника квартиры обеспечить доступ сотрудников управляющей компании «Жилье-23» по ОЖФ в принадлежащее ему помещение.

В Пензе суд обязал мужчину пустить сотрудников УК в квартиру для замены трубы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Собственники расположенной ниже квартиры обратились в управляющую компанию после того, как потек стояк горячего водоснабжения. Комиссия установлена, что труба горячего водоснабжения, проложенная самостоятельно собственником квартиры ответчика, между этажами неоднократно прорывалась, к дальнейшей эксплуатации она непригодна, а для безопасной и беспрепятственной подачи воды в ванных комнатах необходима ее замена», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Ленинского районного суда Пензы.

По его словам, ответчик, оспаривая необходимость доступа в его квартиру, не смог доказать, что достаточно лишь заменить часть трубы у соседей.

«Учитывая, что замена участка на трубопроводе невозможна без доступа к коммуникациям из квартиры ответчика, а инженерные системы являются общим имуществом, доступ к которым он обязан предоставить, суд пришел к выводу о неправомерности действий мужчины, препятствующего в проведении ремонтных работ», — добавил собеседник агентства.

Решение суда пока не вступило в законную силу.
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