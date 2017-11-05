Мэр Пензы начал утро воскресенья с проверки благоустройства сквера на Западной поляне ЖКХ

Пенза, 5 ноября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, который рано утром в воскресенье, 5 ноября, посетил зеленую зону между улицами Лермонтова и Попова, убедился, что подрядная компания в это время уже организовала работу бригад.

Фото: Penza-gorod.ru

В рамках благоустройства нового сквера на Западной поляне специалисты занимались мощением аллеи тротуарной плиткой.

Кроме того, на месте велись работы по обустройству парковочного пространства, примыкающего к пединституту имени В.Г. Белинского.

«Несмотря на то, что подрядная организация ведет работы в плотном режиме, в связи с погодными условиями темпы нужно наращивать», — прокомментировал Виктор Кувайцев увиденное.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на данный момент на этой территории проложены сети наружного электроснабжения, установлены новые светильники, а также выполнен вынос силового кабеля с места расположения будущего футбольного поля.