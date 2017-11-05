УК «Лев» признана банкротом, организация будет ликвидирована ЖКХ

Пенза, 5 ноября 2017. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области признал общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лев», зарегистрированное в Заречном Пензенской области, банкротом по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника.

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В отношении организации открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

Конкурсным управляющим утверждена член ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стабильность» Тамара Бейчук.

Судебное заседание по вопросу продления либо завершения конкурсного производства назначено на 16 апреля 2018 года.

В соответствии с выпиской из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), основным видом деятельности компании является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

Размер уставного капитала составляет 10 тыс. рублей, учредителями являются два физических лица — Вячеслав Егоров и Владимир Лапин.

Согласно информации, которой располагает ИА «PenzaNews», 27 сентября участниками ООО «УК «Лев» было принято решение о ликвидации общества. Ликвидатором назначен Вячеслав Егоров.

Лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами была выдана УК «Лев» 24 апреля 2015 года.

На сайте ГИС ЖКХ отмечается, что в управлении организации находятся 18 МКД в Пензе по адресам: улица Луначарского, 6 и 43; улица Ухтомского, 3, 3А, 3Б, 5; проспект Строителей, 114; улица Кулакова, 3; улица Максима Горького, 54; улица Суворова, 121 и 131; улица Герцена, 14; улица Кулибина, 11 и 15А; улица Пролетарская, 6; улица Тарханова, 5; улица Толстого, 36; улица Ставского, 29.