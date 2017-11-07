Депутат Вобликов обратился к Путину с проблемой водоснабжения пензенского села ЖКХ

Пенза, 7 ноября 2017. PenzaNews. Депутат комитета местного самоуправления Каменского сельсовета Каменского района Пензенской области Юрий Вобликов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь обеспечить водой жителей села Калининского.

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«Их фактически лишили безопасного и бесперебойного круглосуточного водоснабжения ежедневными отключениями водопровода на 21 час в сутки с 25 сентября 2017 года. Районное подразделение ООО «ТНС энерго Пенза» отключает подачу электроэнергии на водяной насос поселка за долги его владельца — МУП ЖКХ «Калининское». В МУП ЖКХ два года нет ни председателя, ни бухгалтера. Долг за электроэнергию составляет 479 тыс. 881 рубль», — говорится в обращении, которое Юрий Вобликов, по его словам, лично отнес в администрацию главы государства во время визита в столицу, а также продублировал по электронной почте.

В тексте отмечается, что «несколько дней не было воды в школе, и дети не получали горячий обед, занятия идут сокращенно».

В обращении добавляется, что о проблеме проинформированы губернатор Иван Белозерцев, правительство Пензенской области, а также правоохранительные органы и надзорные ведомства, однако «в районе не могут оплатить долг МУП ЖКХ «Калининское», других немедленных мер не предпринимается».

«Прошу Вас, считая данную ситуацию по воде чрезвычайной, выделить средства из Ваших фондов для немедленной оплаты долга и подачи воды круглосуточно, или с МЧС обеспечить цистернами-водовозами подачу воды до решения суда по МУП ЖКХ «Калининское» и администрации сельсовета, или ввести на территории сельсовета чрезвычайное положение», — говорится в тексте.

Юрий Вобликов сообщил ИА «PenzaNews», что направил аналогичные обращения в правительство и Госдуму России, МЧС РФ, Роспотребнадзор, уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, генеральному прокурору Юрию Чайке, в Общественную палату страны, а также в адрес движения «За права человека».

Согласно данным ЕГРЮЛ, МУП ЖКХ «Калиниское» было зарегистрировано в Каменском районе Пензенской области в декабре 2004 года.

Директором предприятия является Вера Королева, учредителем — Каменский сельсовет.

Основной вид деятельности МУПа — распределение воды для питьевых и промышленных нужд.