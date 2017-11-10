Все вопросы подготовки пензенских объектов ЖКХ к зиме решены в рабочем порядке — Савин ЖКХ

Пенза, 10 ноября 2017. PenzaNews. Все вопросы, возникавшие при подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области к эксплуатации в осенне-зимний период, решались на муниципальном и региональном уровнях. Об этом сообщил вице-губернатор Валерий Савин.

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«Проблемных вопросов, требующих решения на уровне правительства РФ, на сегодняшний день нет», — сказал он в ходе совместного заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и соответствующей региональной комиссии, которое глава МЧС России Владимир Пучков проводит в Пензе в пятницу, 10 ноября.

Валерий Савин пояснил, что на подготовку объектов ЖКХ из местных и регионального бюджетов было выделено 148 млн. рублей.

«На данный момент все денежные средства освоены», — подчеркнул вице-губернатор.

По его словам, в Пензенской области сформирован необходимый резерв материально-технических ресурсов и создан запас топливно-энергетических: угля — 1 тыс. 947 тонн, мазута — около 19 тыс. тонн, что составляет 100% от плана.