Владимир Пучков призвал провести дополнительные занятия с персоналом объектов ЖКХ ЖКХ

Пенза, 10 ноября 2017. PenzaNews. Глава МЧС России Владимир Пучков призвал организовать дополнительные занятия с персоналом объектов жилищно-коммунального хозяйства в Пензенской области в преддверии зимнего периода.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Посмотрите качество подготовки специалистов, которые занимаются обслуживанием объектов ЖКХ, и проведите дополнительные занятия с персоналом», — сказал он в ходе совместного заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и соответствующей региональной комиссии в Пензе в пятницу, 10 ноября.

Министр также обратил внимание на создание необходимого запаса расходных материалов.

В целом глава МЧС России положительно оценил готовность Пензенской области к зимнему периоду.

«Все службы региона подготовлены, но мы с губернатором [Иваном Белозерцевым] наметили дополнительные меры по устойчивой работе всех объектов ЖКХ», — цитирует Владимира Пучкова пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области.