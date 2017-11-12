Объявлен отбор компаний для включения в реестр квалифицированных подрядчиков в сфере ЖКХ ЖКХ

Пенза, 12 ноября 2017. PenzaNews. Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области объявило предварительный отбор компаний для включения в реестр квалифицированных подрядных организаций.

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Как сообщается на сайте ведомства, он будет осуществляться по трем направлениям: оказание услуг или выполнение работ по капремонту общего имущества многоквартирных домов; МКД, являющихся объектами культурного наследия; а также по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, и лифтовых шахт.

Прием заявок будет осуществляться только в электронном виде до 1 декабря.

Результаты предварительного отбора будут действовать 3 года.

По данным управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона, в последующих электронных аукционах на оказание услуг или выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Пензенской области смогут принимать участие только компании, включенные в реестр квалифицированных подрядных организаций, формируемый по итогам предварительных отборов.