EN
13:27:50 Воскресенье, 12 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Объявлен отбор компаний для включения в реестр квалифицированных подрядчиков в сфере ЖКХ

09:25 | 12.11.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 12 ноября 2017. PenzaNews. Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области объявило предварительный отбор компаний для включения в реестр квалифицированных подрядных организаций.

Объявлен отбор компаний для включения в реестр квалифицированных подрядчиков в сфере ЖКХ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте ведомства, он будет осуществляться по трем направлениям: оказание услуг или выполнение работ по капремонту общего имущества многоквартирных домов; МКД, являющихся объектами культурного наследия; а также по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, и лифтовых шахт.

Прием заявок будет осуществляться только в электронном виде до 1 декабря.

Результаты предварительного отбора будут действовать 3 года.

По данным управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона, в последующих электронных аукционах на оказание услуг или выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Пензенской области смогут принимать участие только компании, включенные в реестр квалифицированных подрядных организаций, формируемый по итогам предварительных отборов.
Актуальное
Читайте также
Выполнено устройство линейной части водопровода в Лесном Пензенские дзюдоисты стали призерами турнира в Саратове
Жительница Пензы лишилась 70 тыс. рублей, поверив лжеэкстрасенсу Пензенских водителей предупредили об ухудшении погодных условий
Игорь Фефелов пополнил состав пензенского «Дизеля» В Пензе владелец «Volkswagen Transporter» доказал в суде, что автомобиль является легковым
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver