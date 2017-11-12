Выполнено устройство линейной части водопровода в Лесном ЖКХ

Пенза, 12 ноября 2017. PenzaNews. Рабочие осуществили устройство линейной части водопровода в поселке Лесном, перекрытие первого резервуара и фильтрационной установки. Об этом начальник управления капитального строительства Пензы Игорь Умнов доложил мэру Виктору Кувайцеву, который посетил объект с инспекционным визитом утром в воскресенье, 12 ноября.

Фото: Penza-gorod.ru

«Ведутся работы по устройству второго контура ограждения территории, где расположены резервуары и насосная станция. Подрядчиком заключен договор на поставку насосной станции», — добавил он.

В свою очередь Виктор Кувайцев отметил ответственное отношение к делу организации «Техстрой», которая ведет работы в ежедневном режиме.

Он призвал не сбавлять темпы строительства.

«Жители поселка много лет имели возможность пользоваться только технической водой, непригодной для питья. Вы должны приложить все усилия, чтобы в новом году они были обеспечены качественной питьевой водой», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.