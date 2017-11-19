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В Пензе начат снос дома напротив торгового центра «На Красной»

14:44 | 19.11.2017 | ЖКХ

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Пенза, 19 ноября 2017. PenzaNews. Рабочие приступили к сносу аварийного расселенного дома №48 на улице Красной, который расположен в районе перекрестка с улицей Лермонтова неподалеку от проходной Пензенского государственного университета.

В Пензе начат снос дома напротив торгового центра «На Красной»

Фото: Penza-gorod.ru

В воскресенье, 19 ноября, ход работ проконтролировали мэр Виктор Кувайцев и его заместитель Юрий Ильин.

«Для обеспечения безопасности горожан и поддержания порядка в городе, его внешнего вида площадку после завершения демонтажа строения нужно оперативно очистить от строительного мусора, провести планировку территории и установить ограждение», — отметил глава администрации Пензы.

Он добавил, что не следует затягивать с формированием земельного участка для его дальнейшей реализации.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, в 2017 году планируется снести 57 многоквартирных домов: на сегодняшний день договоры заключены в отношении 55 объектов, из них 45 демонтировано. По остальным работы продолжаются, в том числе на улице Пушкина неподалеку от здания-долгостроя.
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