Жители Пензы стали получать отдельные квитанции от «Горводоканала» ЖКХ

Пенза, 20 ноября 2017. PenzaNews. Жители Пензы стали получать квитанции от ООО «Горводоканал» за проектирование и установку общедомового прибора учета холодного водоснабжения.

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«Так как у нас был договор с «Городским центром контроля и учета энергоресурсов», эту услугу прописывали в квитанции за квартплату отдельной строкой по август 2017 года включительно. Договор сейчас расторгнут», — пояснили ИА «PenzaNews» в ООО «Горводоканал».

В организации отметили, что плата за данную услугу взимается в соответствии с изменениями в федеральный закон №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».

«Было предложено единоразовым платежом оплатить общедомовой счетчик. Кто этого не сделал, оплачивают его в рассрочку на 5 лет — с 2013 по 2018 годы», — добавили в компании.