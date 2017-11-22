«Пензаэнерго» выявило незаконное электропотребление на сумму более 9 млн. рублей ЖКХ

Пенза, 22 ноября 2017. PenzaNews. Сотрудники филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Пензаэнерго» выявили за 10 месяцев 2017 года 1 тыс. 850 случаев безучетного потребления, ущерб от которых оценивается более чем в 9 млн. рублей.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе компании, общий объем безучетного потребления составил около 6 млн. кВт/ч, а при оценке ущерба суммировалась лишь часть тарифа, касающаяся только услуг по передаче электроэнергии.

«В ходе проведенных сотрудниками групп баланса и учета электроэнергии рейдов в отношении юридических лиц составлено 517 актов, физических — 1 тыс. 333, а также три акта по бездоговорному потреблению. За отчетный период в правоохранительные органы направлены материалы в отношении 93 недобросовестных потребителей. Большинству из них, помимо возмещения причиненного компании ущерба, придется уплатить административный штраф: от 10 тыс. до 15 тыс. рублей — для физлиц, от 100 тыс. до 200 тыс. — для юридических», — пояснили в «Пензаэнерго».

В филиале отметили, что в отношении некоторых злоумышленников могут быть возбуждены уголовные дела.

«Проведение регулярных рейдов по безучетному потреблению сотрудниками групп баланса и учета электроэнергии совместно с сотрудниками управления безопасности филиала «Пензаэнерго» направлено на соблюдение режима потребления и оплаты за услуги, а также на снижение потерь электроэнергии в сетях», — сказали в пресс-службе.

В компании сообщили, что самыми распространенными способами хищения электричества по-прежнему остаются его получение «в обход» счетчика, повреждение приборов учета для искажения данных о реальном объеме потребления и подключение к сетям путем набросов на провода воздушных линий.

В случае установления факта бездоговорного или безучетного потребления электроэнергии нарушителей ждет привлечение к административной ответственности по ст. 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа», а при крупном ущербе — к уголовной по ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

Кроме того, несанкционированное подключение к сети может привести к возникновению пожаров из-за коротких замыканий проводки, вызвать перепады напряжения или выход из строя бытовой техники, что грозит не только материальными потерями, но и человеческими жертвами.

Информацию о несанкционированных подключениях и безучетном потреблении электроэнергии можно сообщить по телефону горячей линии компании «Пензаэнерго»: 8-800-700-18-12. Конфиденциальность гарантируется.