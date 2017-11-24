В Пензенской области заготовлено 140 тыс. тонн пескосоляной смеси ЖКХ

Пенза, 24 ноября 2017. PenzaNews. 32 подрядные компании, которые будут отвечать за содержание автодорог регионального и межмуниципального значения в Пензенской области в зимний период, заготовили 140 тыс. 495 тонн пескосоляной смеси. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства строительства и дорожного хозяйства региона.

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«В автомобильных парках подрядных организаций находятся 135 комбинированных дорожных машин, 71 автогрейдер, 41 трактор «Т-150», 28 бульдозеров, 59 погрузчиков, 18 шнеко-роторных снегоочистителей и 82 плужка», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что обеспечено круглосуточное дежурство водителей спецтехники — в случае изменения погодных условий они готовы к быстрому реагированию на ситуацию.

«Создан резервный оперативный отряд снегоочистительной техники с местами постоянной дислокации на предприятиях подрядных организаций. В отряде имеется тяжелые тракторы, роторные снегоочистители, автогрейдеры и комбинированные дорожные машины», — отметили в Минстрое.