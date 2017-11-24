Пензенский губернатор проинформировал сенаторов о создании комфортной среды в регионе ЖКХ

Пенза, 24 ноября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выступил с докладом на заседании совета по местному самоуправлению при Совете Федерации России, посвященном реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», которое вице-спикер верхней палаты парламента Галина Карелова провела в Москве в пятницу, 24 ноября.

Фото: Council.gov.ru

«Мы с 2006 года в городе Пензе стали осуществлять проект благоустройства внутридворовых территорий. Задача была в то время оказать помощь гражданам в благоустройстве дворов — отремонтировать пешеходные дорожки, обустроить детские площадки. Денег не хватало, но на эти цели мы ежегодно выделяли из бюджета муниципалитета от 30 млн. до 70 млн. рублей», — сообщил глава региона.

Он отметил, что в муниципальных и сельских районах масштабные работы удалось начать лишь в 2017 году благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды».

«В районах люди воспринимают эти действия очень положительно», — подчеркнул Иван Белозерцев.

По словам губернатора, для развития городских территорий в Пензенской области привлекаются как столичные профессионалы, так и местные специалисты, которые работают над поиском новых решений.

В качестве примера Иван Белозерцев привел сотрудничество с КБ «Стрелка», при участии которого в регионе выполняется 14 проектов.

Он также поделился опытом организации праздников для жителей микрорайонов.

«После того, как произведено благоустройство, мы проводим День двора или День улицы. На этот праздник приходят жители — семьями, с детьми. Мы благодарим общественников, проявивших активность в процессе благоустройства, говорим спасибо родителям, бабушкам и дедушкам, которые воспитывают подрастающее поколение, помогают детям и внукам добиться успехов в учебе и спорте», — пояснил губернатор.

По его мнению, подобные мероприятия позволяют жителям не только познакомиться, но и обсудить дальнейшие совместные шаги по благоустройству своего двора.

«Это формирует ответственное и бережное отношение людей к тому пространству, в котором они живут», — подчеркнул Иван Белозерцев.

По данным пресс-службы правительства Пензенской области, в рамках заключенного с Минстроем России соглашения в 2017 году регион получил на реализацию проекта более 272 млн. рублей. Из регионального и местных бюджетов и за счет средств жителей на эти цели было направлено еще свыше 42 млн. рублей.

В приоритетном проекте задействованы города Заречный, Сердобск, Никольск, рабочий поселок Мокшан, а также Кузнецк, Каменка, Нижний Ломов, Городище, села Богословка и Ленино Пензенского района.

В течение 2017 года были выполнены работы на 216 дворовых территориях, что составляет 100% от запланированного объема. Кроме того, благоустроено 20 общественных территорий.