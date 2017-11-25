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В Пензе восстановлена подача тепла в жилые дома, больницы и школы

09:01 | 25.11.2017 | ЖКХ

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Пенза, 25 ноября 2017. PenzaNews. Теплоснабжение 67 жилых домов, пяти больниц, трех детсадов и такого же количества школ Пензы, которое ранее было приостановлено, возобновлено. Об этом начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города Алексей Михайлов доложил мэру Виктору Кувайцеву утром в субботу, 25 ноября.

В Пензе восстановлена подача тепла в жилые дома, больницы и школы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, работа по пуску тепла была проведена ночью специалистами компании «Т Плюс» совместно с представителями МКП «Теплоснабжение города Пензы».

Причиной аварийного отключения стали неоднократные порывы на теплотрассе в районе пересечений улиц Чкалова и Куйбышева.

Коммунальное происшествие накануне затронуло улицы Чкалова, Красную, Лермонтова, Куйбышева, Богданова, Свердлова, Тамбовскую и Карла Маркса.
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