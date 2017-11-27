Аварийные работы на улице Чкалова в Пензе завершены ЖКХ

Пенза, 27 ноября 2017. PenzaNews. Работы по устранению дефекта на трубопроводе диаметром 400 мм в районе улицы Чкалова, которые проводили специалисты АО «Т Плюс Теплосеть Пенза», завершены. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс».

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«Восстановительные работы выполнялись двумя специализированными бригадами. Отключение [теплоснабжения] было проведено в 20.00 пятницы, 24 ноября. Устранение нарушения гидравлического и теплового режимов завершено в 3.30 субботы, 25 ноября. В зону отключения от центрального отопления вошли здания по улицам Чкалова, Куйбышева, Богданова и Красной — 67 жилых домов, три детсада, столько же школ и пять больниц», — пояснили в компании.

В пресс-службе уточнили, что на данный момент температура в зданиях соответствует норме.

«В случае возникновения вопросов, связанных с включением отопления, следует обращаться в аварийно-диспетчерскую службу по телефону: +7 (8412) 20-98-80», — добавили в «Т Плюс».

В компании принесли потребителям извинения за временные неудобства.