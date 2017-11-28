Пензенцы могут принять участие в опросе Минстроя о ЖКХ и городской среде ЖКХ

Пенза, 28 ноября 2017. PenzaNews. Жители Пензенской области могут принять участие в онлайн-опросе Минстроя России о ЖКХ и реализации программ благоустройства в регионе.

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Интернет-пользователям предлагается ответить на шесть вопросов.

В частности, они могут поделиться своим мнением о том, каким образом изменилась ситуация в ЖКХ за последнее время, что именно стало лучше, а что хуже — содержание жилья и придомовых территорий, качество коммунальных услуг, капремонт домов или работа управляющей компании.

Также жители региона имеют возможность дать свою собственную оценку приоритетному проекту «ЖКХ и городская среда». Предполагается, что результаты интернет-опроса будут учтены при его дальнейшей реализации.

Так, планируется проанализировать степень вовлеченности населения в организацию работ по благоустройству и уровень взаимодействия с органами власти.

Кроме того, результаты опроса позволят улучшить качество мероприятий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», который продлен на ближайшие 5 лет.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в рамках заключенного с Минстроем России соглашения в 2017 году Пензенская область получила на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» более 272 млн. рублей. Из регионального и местных бюджетов и за счет средств жителей на эти цели было направлено еще свыше 42 млн. рублей.

В проекте задействованы Пенза, Заречный, Сердобск, Никольск, Мокшан, Кузнецк, Каменка, Нижний Ломов, Городище, Богословка и Ленино. Его реализацию курирует управление ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.

В течение 2017 года были выполнены работы на 216 дворовых территориях, что составляет 100% от запланированного объема. Кроме того, благоустроено 20 общественных территорий.

Работы по благоустройству будут продолжены в 2018–2020 годы.