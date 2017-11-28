В Пензе 17 домов, два детсада и школа остались без холодной воды
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Пенза, 28 ноября 2017. PenzaNews. Семнадцать домов, два детских сада и одна школа остались без холодного водоснабжения из-за коммунальной аварии в микрорайоне Шуист города Пензы во вторник, 28 ноября.
Фото: Pgduma.ru
Как сообщает пресс-служба гордумы, оказалась повреждена труба диаметром 500 мм. Порыв произошел на территории частного домовладения. В настоящее время ведутся вскрышные работы, после чего будет проведен ремонт.
Отключение затронуло людей, проживающих в домах на улицах Колхозной, Медицинской, Дружбы, Клары Цеткин и 1-м проезде Димитрова.
В устранении последствий аварии задействованы 12 человек и семь единицы техники.
На место выехал глава города Валерий Савельев, который призвал специалистов коммунальных служб приложить максимум усилий, чтобы восстановить водоснабжение в кратчайшие сроки.
По словам заместителя начальника управления по делам ГО и ЧС Пензы Александра Дерябина, в настоящее время в микрорайоне организован подвоз воды.