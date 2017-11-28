В Пензе 17 домов, два детсада и школа остались без холодной воды ЖКХ

Пенза, 28 ноября 2017. PenzaNews. Семнадцать домов, два детских сада и одна школа остались без холодного водоснабжения из-за коммунальной аварии в микрорайоне Шуист города Пензы во вторник, 28 ноября.

Фото: Pgduma.ru

Как сообщает пресс-служба гордумы, оказалась повреждена труба диаметром 500 мм. Порыв произошел на территории частного домовладения. В настоящее время ведутся вскрышные работы, после чего будет проведен ремонт.

Отключение затронуло людей, проживающих в домах на улицах Колхозной, Медицинской, Дружбы, Клары Цеткин и 1-м проезде Димитрова.

В устранении последствий аварии задействованы 12 человек и семь единицы техники.

На место выехал глава города Валерий Савельев, который призвал специалистов коммунальных служб приложить максимум усилий, чтобы восстановить водоснабжение в кратчайшие сроки.

По словам заместителя начальника управления по делам ГО и ЧС Пензы Александра Дерябина, в настоящее время в микрорайоне организован подвоз воды.