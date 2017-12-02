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Мэр оценил ход работ по обустройству ливневой канализации на улице Кривозерье в Пензе

17:14 | 02.12.2017 | ЖКХ

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Пенза, 2 декабря 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев вместе со своим заместителем Юрием Ильиным и главой администрации Первомайского района Пензы Лидией Беляковой оценили ход работ по обустройству ливневой канализации на улице Кривозерье в субботу, 2 декабря.

Мэр оценил ход работ по обустройству ливневой канализации на улице Кривозерье в Пензе

Фото: Penza-gorod.ru

На сегодняшний день выполнены работы по прокладке водосточного трубопровода, дренажной системы, а также трубопровода дождевой канализации и ливнеприемных лотков. Это позволило исключить подтопление домовладений.

Предстоит осуществить монтаж оборудования очистных сооружений, которые изготовлены и доставлены в Пензу.

Резервуар-накопитель находится на отгрузке. Задержка в его отправлении связана с негабаритными размерами оборудования, требующего дополнительного согласования на транспортировку.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, строительство сетей ливневой канализации на улице Кривозерье было включено в муниципальную программу «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015–2020 годы» по решению суда.

Был разработан проект, который получил положительное заключение госэкспертизы. Заключен контракт с подрядной организацией.
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