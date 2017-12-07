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В Пензе в 2018 году синхронизируют работу по проектам «БКД» и «ЖКХ и городская среда»

12:30 | 07.12.2017 | ЖКХ

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Пенза, 7 декабря 2017. PenzaNews. Работа по реализации двух приоритетных проектов — «ЖКХ и городская среда» и «Безопасные и качественные дороги» — будет синхронизирована в Пензе в будущем году. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

В Пензе в 2018 году синхронизируют работу по проектам «БКД» и «ЖКХ и городская среда»

Фото: Penza-gorod.ru

«Муниципалитетам рекомендовано при утверждении планов работ на 2018 год формировать единое видение всех работ по благоустройству городских территорий. Мы на опыте убедились, что работы нужно проводить комплексно. Тогда уровень благоустройства микрорайонов вырастет в разы», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в четверг, 7 декабря.

Кроме того, Виктор Кувайцев проинформировал подчиненных, что в будущем году компания «Газпром» начнет строительство газопроводов в Заре и Нефтянике, Междуречье, а также к микрорайону в районе улицы Клары Цеткин и Долгорукова, сообщает пресс-служба администрации Пензы.
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