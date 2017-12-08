Жители Пензы получили перерасчет на 500 тыс. рублей за долги муниципалитета по капремонту ЖКХ

Пенза, 8 декабря 2017. PenzaNews. Владельцы приватизированных квартир в Пензе, принадлежавших прежде муниципалитету или государству, вернули в общей сложности около 500 тыс. рублей в счет оплаченных долгов предыдущего собственника.

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Как сообщает пресс-служба управления ЖКХ и гражданской защиты населения, с 30 июля, когда появилась законодательная норма, позволяющая сделать такой перерасчет, по 1 декабря в фонд капитального ремонта МКД Пензенской области поступило 85 обращений от собственников.

Вернуть деньги за оплату долгов муниципалитета или государства за капремонт могут владельцы квартир, оформившие свое право после 1 ноября 2014 года.

Обратившись в региональный фонд капремонта, нужно предоставить копии договора о передаче в собственность помещения, свидетельство о регистрации права или выписку из ЕГРН, а также договор социального найма помещения при его наличии.

В случае удовлетворения заявления о перерасчете задолженность будет перенесена на лицевой счет предыдущего собственника. Если житель уже оплатил долг муниципалитета, эта сумма переплаты будет учтена в дальнейшем.