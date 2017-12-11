Пензенский губернатор предложил комплексно подходить к капремонту домов ЖКХ

Пенза, 11 декабря 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил комплексно подходить к капитальному ремонту многоквартирных домов, объединяя усилия регоператора, муниципалитета и жителей, а также координируя эти работы с реализацией других программ.

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«Надо работать вместе с муниципальной властью», — сказал он, обращаясь к директору Регионального фонда капремонта МКД Наталье Моисеевой в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 11 декабря.

Глава региона привел пример, когда за счет средств фонда капремонта планируется отремонтировать крышу и одновременно прорабатывается вопрос о поиске средств на обновление фасада дома.

Кроме того, Иван Белозерцев призвал там, где это возможно, совмещать несколько программ — капремонта общего имущества МКД, благоустройства внутридворовой территории, развития системы уличного освещения.

Глава региона потребовал также, чтобы Наталья Моисеева активнее взаимодействовала с руководителями муниципальных образований и жильцами, разъясняя существующие возможности.