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В Пензенской области в 2018 году на капремонт домов направят более 990 млн. рублей

15:20 | 11.12.2017 | ЖКХ

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Пенза, 11 декабря 2017. PenzaNews. Денежные средства в размере 991 млн. рублей будут направлены на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Пензенской области в 2018 году. Об этом сообщил начальник управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона Михаил Панюхин.

В Пензенской области в 2018 году на капремонт домов направят более 990 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В краткосрочном плане реализации региональной программы капитального ремонта предусмотрены работы по ремонту 284 многоквартирных домов», — уточнил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 11 декабря.

Глава регионального ведомства добавил, что общая площадь домов, подлежащих капремонту в будущем году, превышает 1 млн. кв. метров.

«За счет средств собственников помещений улучшат жилищные условия свыше 44 тыс. человек», — отметил Михаил Панюхин.
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