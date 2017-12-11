В Пензенской области в 2018 году на капремонт домов направят более 990 млн. рублей ЖКХ

Пенза, 11 декабря 2017. PenzaNews. Денежные средства в размере 991 млн. рублей будут направлены на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Пензенской области в 2018 году. Об этом сообщил начальник управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона Михаил Панюхин.

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«В краткосрочном плане реализации региональной программы капитального ремонта предусмотрены работы по ремонту 284 многоквартирных домов», — уточнил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 11 декабря.

Глава регионального ведомства добавил, что общая площадь домов, подлежащих капремонту в будущем году, превышает 1 млн. кв. метров.

«За счет средств собственников помещений улучшат жилищные условия свыше 44 тыс. человек», — отметил Михаил Панюхин.