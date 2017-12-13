Из-за прорыва на проспекте Строителей в Пензе отключено отопление в 9 домах и детсаду ЖКХ

Пенза, 13 декабря 2017. PenzaNews. Девять многоквартирных домов и один детский сад остались без отопления в результате прорыва на теплосетях на проспекте Строителей, 120, в Пензе.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации города, прорыв и последовавшая за ним утечка произошли в среду, 13 декабря, около 3.00 на тепломагистрали диаметром 273 мм.

«После обнаружения порыва в 5.45 произведено отключение девяти МКД и одного детского сада на улице Ладожской и проспекте Строителей. Ремонтные работы проводит ПАО «Т плюс Пенза». В ликвидации последствий порыва задействованы две бригады и 5 единиц техники», — пояснили в мэрии.

В пресс-службе отметили, что ситуация находится под личным контролем главы администрации города Виктора Кувайцева и начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Пензы Алексея Михайлова.

«Планируется, что порыв будет ликвидирован в течение дня. Виктор Кувайцев, находясь на месте обнаружения порыва, связался по телефону с директором филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Александром Сусловым, который заверил, что к полудню порыв будет устранен», — добавили в городской администрации.

Как сообщается на сайте компании, кратковременное нарушение гидравлического и теплового режимов планируется ликвидировать с 5.30 13 декабря до 4.30 14 декабря.

«Специалистами компании ведется мониторинг ситуации, оповещены аварийные службы и надзорные ведомства. Температура в зданиях и помещениях на данный момент соответствует нормам», — отмечается в тексте сообщения.