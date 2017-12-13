Подземный переход у «Буратино» в Пензе будет освещаться круглосуточно со следующей недели ЖКХ

Пенза, 13 декабря 2017. PenzaNews. Подземный пешеходный переход, расположенный на проспекте Победы в Пензе — неподалеку от магазина «Буратино», будет освещаться круглосуточно со следующей недели. Об этом начальник городского департамента ЖКХ Денис Леонтьев проинформировал мэра Виктора Кувайцева в ходе выезда на место в среду, 13 декабря.

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Он уточнил, что в настоящее время освещение действует в тестовом режиме — пока только по ночам.

Вместе с тем, по словам Дениса Леонтьева, круглосуточное освещение уже налажено в подземном переходе в районе предприятия «Электроприбор».

Ранее в пресс-службе мэрии сообщили, что в обоих подземных пешеходных переходах на проспекте Победы организованы работы по модернизации системы освещения. В том, что находится у «Электроприбора», установлено 10 новых светильников с антивандальными решетками; в переходе у «Буратино» — 12.