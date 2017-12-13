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От «Т Плюс» потребовали создать в Пензе нештатные аварийно-спасательные формирования

17:39 | 13.12.2017 | ЖКХ

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Пенза, 13 декабря 2017. PenzaNews. Прокуратура Железнодорожного района Пензы потребовала от филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» создать и укомплектовать из числа работников нештатные аварийно-спасательные формирования на ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково».

От «Т Плюс» потребовали создать в Пензе нештатные аварийно-спасательные формирования

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, вопреки положениям законодательства о промышленной безопасности и гражданской обороне данное требование пока не выполняется.

«Это затрудняет принятие первичных оперативных мер в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — отметила собеседница агентства.

Она добавила, что соответствующее представление надзорного ведомства находится на рассмотрении.
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