От «Т Плюс» потребовали создать в Пензе нештатные аварийно-спасательные формирования ЖКХ

Пенза, 13 декабря 2017. PenzaNews. Прокуратура Железнодорожного района Пензы потребовала от филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» создать и укомплектовать из числа работников нештатные аварийно-спасательные формирования на ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково».

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, вопреки положениям законодательства о промышленной безопасности и гражданской обороне данное требование пока не выполняется.

«Это затрудняет принятие первичных оперативных мер в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — отметила собеседница агентства.

Она добавила, что соответствующее представление надзорного ведомства находится на рассмотрении.