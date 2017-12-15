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Мэр Пензы лично оценил масштабы аварии, оставившей без тепла более 100 домов

16:20 | 15.12.2017 | ЖКХ

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Пенза, 15 декабря 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев лично оценил масштабы коммунальной аварии в районе улицы Нахимова, в результате которой без тепла остались 106 домов, пять детсадов и столько же школ.

Мэр Пензы лично оценил масштабы аварии, оставившей без тепла более 100 домов

Фото: Penza-gorod.ru

Вместе с начальником городского управления по делам ГО и ЧС Алексеем Михайловым он выехал на место для уточнения количества объектов, на теплоснабжении которых отразилась данная ситуация.

Виктор Кувайцев по телефону связался с директором филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Александром Сусловым, который заверил, что к полуночи порыв будет устранен.

Мэр отметил, что при необходимости город готов предоставить спецтехнику и специалистов для оперативной ликвидации последствий коммунального ЧП, сообщает пресс-служба городской администрации.
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