Мэр Пензы лично оценил масштабы аварии, оставившей без тепла более 100 домов ЖКХ

Пенза, 15 декабря 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев лично оценил масштабы коммунальной аварии в районе улицы Нахимова, в результате которой без тепла остались 106 домов, пять детсадов и столько же школ.

Фото: Penza-gorod.ru

Вместе с начальником городского управления по делам ГО и ЧС Алексеем Михайловым он выехал на место для уточнения количества объектов, на теплоснабжении которых отразилась данная ситуация.

Виктор Кувайцев по телефону связался с директором филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Александром Сусловым, который заверил, что к полуночи порыв будет устранен.

Мэр отметил, что при необходимости город готов предоставить спецтехнику и специалистов для оперативной ликвидации последствий коммунального ЧП, сообщает пресс-служба городской администрации.